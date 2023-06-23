ФСБ задержала людей, пытавшихся вывезти за рубеж радиоактивный Цезий-137

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ФСБ сообщила о задержании пяти человек, пытавшихся вывезти за рубеж 1 кг радиоактивного Цезия-137, стоимость которого оценивается в $3,5 млн, сообщает Zvezda со ссылкой на ЦОС силового ведомства. Согласно материалам дела, злоумышленники хотели приобрести продукт для применения в зоне военной операции с целью обвинить Россию в применении оружия массового поражения.

ФСБ выяснила, что группа злоумышленников координировалась гражданином Украины. В ведомстве отметили, что Цезий-137 собирались использовать для постановок с применением оружия массового поражения в целях дискредитации России.

Против задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном обращении с радиоактивными веществами и приготовлении к их контрабанде. Подозреваемые заключены под стражу. Задержанные дают признательные показания.

Ранее в Мелитополе сотрудники ФСБ задержали украинских диверсантов, совершавших покушения на должностных лиц и готовивших подрыв железной дороги. По данным спецслужбы, диверсионная группа СБУ была создана для совершения терактов в Запорожской области.