ФСБ задержала экс-главу Калининграда на Куршской косе «Новый Калининград»: пограничники задержали экс-мэра Любивого на Куршской косе

Фото: Михаил Голенков/РИА Новости

Евгений Любивый

Издание «Новый Калининград» сообщило со ссылкой на источники, что бывшего мэра Калининграда, главного врача Больницы скорой помощи Евгения Любивого задержали пограничники в национальном парке «Куршская коса». По данным издания, экс-глава города находился на пассажирском сиденье Toyota Land Cruiser, водитель которого пытался скрыться от инспекторов нацпарка, в машине обнаружили ружье.

Из машины выйти они отказались, поэтому пришлось применить силу — пограничник автоматом разбил боковое стекло, — сообщил источник.

По информации «Нового Калининграда», машина стояла и ярко освещала фарами территорию перед лесом, когда инспекторы решили проверить авто, водитель попытался скрыться. По данным издания, уходя от преследования, внедорожник заехал на режимную территорию около пункта пропуска «Морское», где был остановлен сотрудниками погрануправления ФСБ.

Любивый был назначен главврачом БСМП в 2017 году. В октябре 2021 года занял должность мэра Калининграда, в марте 2023 года по собственному желанию подал в отставку с поста главы областного центра. Также в 2021 году Любивый был избран в окружной совет Калининграда, в настоящий момент продолжает исполнять обязанности депутата.