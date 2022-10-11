ФСБ задержала дворника, готовившего теракт у военкомата

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В Свердловской области задержали дворника по фамилии Расторгуев, который собирался взорвать военкомат, передает Telegram-канал SHOT. Отмечается, что мужчина вместе с другом планировал подорвать военный комиссариат в Нижнем Тагиле на улице Бажова. Для этого дворник купил разные вещества для изготовления СВУ. Возбуждено уголовное дело по статьям «Террористический акт» и «Незаконное изготовление взрывчатых веществ».

Дома и на работе у Расторгуева также нашли вещества для изготовления взрывчатки. Возбуждена уголовка по статьям «Террористический акт» и «Незаконное изготовление взрывчатых веществ». Мужчина задержан, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Казани задержали ученицу 11-го класса при попытке поджечь военкомат с помощью «коктейлей Молотова». Свой поступок она объяснила тем, что является противницей спецоперации и частичной мобилизации.

После начала специальной операции РФ на Украине по стране прокатилась волна атак на военкоматы. NEWS.ru писал, что нередко исполнители преступлений являются людьми с кардинально противоположными взглядами: среди них встречаются как неонацисты, так и анархисты и антифашисты.