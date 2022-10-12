ФСБ задержала агента СБУ, готовившего теракты в Подмосковье

Фото: ФСБ РФ

В Подмосковье сотрудниками ФСБ задержан агент Службы безопасности Украины (СБУ). Он готовил теракты с использованием переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла», сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Федеральной службой безопасности пресечена подготовка специальными службами Украины диверсионно-террористических актов с использованием высокоточного оружия в Московском регионе, — заявили в ведомстве.

Задержанный является гражданином Украины 1972 года рождения. В Россию он въехал через Эстонию на автомобиле. В машине был оборудован тайник, где хранились два ПЗРК «Игла». Кроме них, у мужчины изъяли средства связи, подтверждающие его контакты с украинскими спецслужбами.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении, хранении и перевозке огнестрельного оружия и боеприпасов (ч. 4 ст. 222 УК РФ). Задержанный в содеянном раскаялся и сотрудничает со следствием. На каких именно объектах он намеревался совершить теракты, не уточняется.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт в Брянске. Там задержали гражданина Украины, который собирался устроить взрыв на одном из транспортно-логистических терминалов. У него изъяли самодельное взрывное устройство на базе боевой части противотанковой управляемой ракеты.