ФСБ выявила вступившую в украинскую террористическую организацию россиянку ТАСС: в Удмуртии ФСБ возбудила уголовное дело о госизмене россиянки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В отношении жительницы Удмуртии возбудили уголовное дело о госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону. Женщина вступила в украинскую террористическую организацию, запрещенную в России, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, заявили в ведомстве.

УФСБ России по Удмуртской Республике совместно с сотрудниками Центрального аппарата ведомства выявлена жительница Ижевска, вступившая и по настоящее время принимающая участие в деятельности одной из запрещенных в России украинских военизированных террористических организаций, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ пресекли попытку совершения госизмены в Санкт-Петербурге. Местный житель неоднократно пытался связаться с представителями одного из украинских военизированных объединений для вступления в его ряды и участия в боевых действиях против ВС РФ. Поскольку мужчина не смог довести свои планы до конца, ему объявили предостережение от дальнейших попыток совершить госизмену (ст. 275 УК РФ) и отпустили.

Кроме того, ФСБ обвинила в госизмене жителя Тамбовской области, планировавшего попасть на Украину через Турцию. По данным Центра общественных связей ФСБ, мужчина переписывался с представителями украинских формирований и намеревался вступить в ВСУ.