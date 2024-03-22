ФСБ задержала в Крыму члена запрещенного нацбатальона ФСБ задержала в Крыму участника украинского нацбата имени Номана Челебиджихана

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю задержали члена украинского военного подразделения «Крымско-татарского батальона имени Номана Челебиджихана» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена), передает ТАСС со ссылкой на ведомство. Его обвиняют в участии на территории иностранного государства в вооруженном формировании — мужчина выполнял обязанности по проверке людей и транспорта в пунктах пропуска на границе между Украиной и Россией.

УФСБ России по Республике Крым и Севастополю совместно с пограничным управлением ФСБ России по Республике Крым задержан гражданин России 1988 года рождения, являющийся членом незаконного вооруженного формирования «Крымско-татарский батальон имени Номана Челебиджихана». В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, — говорится в сообщении.

31 октября 2023 года Джанкойский районный суд Республики Крым приговорил к пяти годам лишения свободы 27-летнего гражданина Украины. Мужчину признали виновным в участии в «Крымско-татарском батальоне имени Номана Челебиджихана».

Ранее в Херсонской области Генический районный суд приговорил к 3,5 года колонии строгого режима 42-летнего местного жителя, который также был членом «Крымско-татарский батальон имени Номана Челебиджихана» и занимался перевозкой к пунктам пропуска на границе между Украиной и Россией участников батальона, которые блокировали проезд в Крым коммерческих грузов.