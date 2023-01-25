ФСБ задержала в Крыму бойца украинского нацбата

Фото: УФСБ по Крыму и Севастополю

В Крыму задержан член украинской структуры «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), сообщили в пресс-службе республиканского управления ФСБ. Речь идет о жителе Севастополя. Его подозревают в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования. В ФСБ подчеркнули, что мужчина по доброй воле вступил в батальон в 2016 году, передает РИА Новости.

Подозреваемый принимал активное участие в деятельности НВФ. При этом, имея реальную возможность добровольно прекратить свое участие в НВФ, он не обратился в правоохранительные органы с заявлением об этом, тем самым продолжив свою преступную деятельность, — заметили в пресс-службе ФСБ.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. В случае если крымчанина признают виновным в участии в незаконном вооруженном формировании, ему грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

Ранее ФСБ задержала в Крыму шестерых представителей международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Операция по задержанию террористов была проведена совместно с сотрудниками Росгвардии.

До этого ФСБ опубликовала видео допроса сторонника националистов, который готовил теракт по заданию спецслужб Украины в одном из регионов Северного Кавказа.