Разгром террористической ячейки «Хизб ут-Тахрир» в Крыму сняли на видео ФСБ: в Джанкое и Ялте нейтрализована ячейка движения «Хизб ут-Тахрир»

Фото: СК РФ

В Джанкое и Ялте нейтрализована законспирированная ячейка террористической группировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), деятельность которой координировалась с Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ. По данным силовиков, задержанные распространяли в России террористическую идеологию, а также вербовали местных мусульман.

В результате скоординированных действий сотрудниками ФСБ России в городах Джанкой, Ялта нейтрализована законспирированная ячейка терорганизации, состоящая из шести граждан России, — говорится в сообщении.

Дома у задержанных изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы, средства связи и электронные носители информации. Возбуждены уголовные дела.

Ранее сообщалось, что ФСБ нейтрализовала 13 экстремистов в Ростове-на-Дону. Они принадлежали к ячейке «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», пятеро из них занимались вербовкой и распространением на территории России идеологии запрещенной ячейки. По словам одного из фигурантов, ранее он привлекался к ответственности за принадлежность к группировке и деятельность в ней: тогда мужчина был осужден на восемь лет.