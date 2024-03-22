ФСБ сорвала подготовку теракта в Бердянске накануне выборов президента

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Сотрудники Федеральной службы безопасности России провели операцию по предотвращению теракта в Запорожской области, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ. По данным ведомства, 40-летний россиянин, завербованный украинскими спецслужбами, планировал устроить взрыв в Бердянске накануне выборов президента РФ. Мужчина убит при задержании.

Накануне выборов президента РФ пособник террористов осуществил попытку изъятия средств поражения из тайника для совершения очередного теракта. При задержании он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем, — говорится в сообщении.

Сотрудники спецслужбы изъяли из тайника злоумышленника пистолет Макарова с патронами и обнаружили в ходе обыска в его доме самодельную бомбу, а также телефон, через который он связывался с куратором из ГУР Минобороны Украины.

Ведомство выяснило, что убитый причастен к подрыву офицера ВС РФ, совершенному в октябре 2023 года. Также установлено, что он передавал ВСУ координаты мест дислокации российских подразделений и сотрудников правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что российские правоохранители задержали в Белгородской области россиянина, который готовил теракты против военных по заданию «Русского добровольческого корпуса» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Взрывное устройство он собирался взорвать дистанционно в районе дислокации военнослужащих в регионе. В отношении него возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту, покушении на участие в деятельности террористической организации, приготовлении к диверсии и незаконном хранении взрывчатых устройств.