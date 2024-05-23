ФСБ сорвала готовившуюся в Нижегородской области диверсию СБУ

Фото: НАК

Российские правоохранители задержали двоих жителей Нижегородской области, готовивших диверсии в регионе по заданию украинских спецслужб, сообщили в УФСБ региона. Как отмечается, террористические акты планировалось совершить на железной дороге за денежное вознаграждение, передает РИА Новости. Во время обысков у них изъяли компоненты самодельного зажигательного устройства.

В ходе подготовки к совершению преступления обвиняемые проводили разведку объектов транспортной инфраструктуры, а также приобрели и подготовили компоненты самодельного зажигательного устройства, которые были изъяты в ходе обысков по их месту проживания, — говорится в сообщении.

Один из задержанных рассказал, что искал вместе с другом работу, когда с ним в Telegram связался мужчина, предложивший устраивать поджоги за вознаграждение. Возбуждено уголовное дело, устанавливаются возможные соучастники.

Накануне в Кемеровской области МВД и ФСБ задержали трех 16-летних подростков за поджог релейного шкафа на Западно-Сибирской железной дороге. Отмечается, что они совершили преступление за обещанные незнакомцем 60 тысяч рублей. Инцидент произошел на перегоне станций Бачаты — Артышта-1.