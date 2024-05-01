ФСБ сообщила итоги рейда против мигрантов в Мариуполе ФСБ: за пределы России выдворены семь мигрантов после рейда в Мариуполе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Мариуполе и Тельмановском районе Донецкой Народной Республики по итогам рейда силовых ведомств за пределы России выдворены семь мигрантов, нарушивших законодательство о въезде либо о режиме пребывания в РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ по региону. В операции были задействованы силы ФСБ, МВД и Росгвардии, проверки в регионе продолжаются.

Семь мигрантов привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ и выдворены за пределы России, — указано в заявлении пресс-службы.

Ранее в МВД России сообщили о лишении приобретенного российского гражданства 398 иностранцев, которые стали участниками различных преступлений. В ведомстве отметили, что процедура проходила в рамках исполнения нового закона, одобренного 26 октября.

До этого подмосковный главк СК России сообщил, что четверых полицейских из Балашихи обвинили в фиктивной постановке на учет свыше 1,5 тысячи мигрантов в Московской области. Обвиняемыми по делу проходят еще 10 местных жителей.

Еще одно задержание, связанное с контролем миграции, ранее произошло в Омской области. Там был взят под стражу заместитель руководителя управления по вопросам миграции УМВД России по региону, он обвиняется в получении взятки и превышении должностных полномочий.