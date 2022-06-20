ФСБ предотвратила теракт в Забайкальском крае

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ФСБ задержала сторонника действующей на территории Сирии террористической организации, готовившего теракт в Забайкалье, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. Фигурант в содеянном раскаялся и сотрудничает со следствием, в отношении него возбудили уголовное дело о приготовлении к теракту, прохождении обучения для осуществления террористической деятельности, незаконном обороте оружия и боеприпасов, незаконном приобретении взрывчатых веществ и взрывных устройств и незаконной переделке огнестрельного оружия.

Федеральной службой безопасности в Чите задержан сторонник международной террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена.), гражданин Российской Федерации, планировавший совершить в Забайкальском крае террористический акт в отношении сотрудников правоохранительных органов, — сообщили в ЦОС.

После теракта мужчина планировал выехать в Сирию для участия в боевых действиях в составе террористических группировок. По месту его жительства изъяли два самодельных взрывных устройства с поражающими элементами, самодельный детонатор, три гранаты, автомат АК-103 и пистолет Макарова, переделанные под стрельбу боевыми патронами, боеприпасы и запрещенную религиозную литературу.

Ранее в Хабаровске ликвидировали канал финансирования международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам». Сотрудниками ФСБ были задержаны пять выходцев из Центральной Азии в возрасте от 20 до 29 лет. Четверо из них знали о том, что их товарищ добровольно финансировал террористов, но не сообщали об этом в правоохранительные органы.