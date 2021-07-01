ФСБ разгромила в Белгороде ячейку украинских неонацистов

Федеральная служба безопасности разгромила в Белгороде ячейку украинской неонацистской организации «М.К.У.», сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что во взаимодействии со Следственным комитетом России и МВД были задержаны семь человек, которые планировали в городе вооружённые нападения на силовиков и гражданских. Кроме того, они пропагандировали идеологию неонацизма и массовых убийств, пытались спровоцировать межнациональные конфликты.

Задержание произошло в рамках ранее возбуждённого дела по частям 1 и 2 статьи 282.1 УК РФ (создание экстремистского сообщества и участие в экстремистском сообществе).

В апреле ФСБ сообщила, что задержала в девяти российских городах 16 сторонников украинского молодёжного радикального сообщества «М.К.У.». Кроме того, 19 марта в Геленджике и Ярославле задержали 14 участников того же сообщества.