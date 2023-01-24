ФСБ разгромила террористическую группировку в Крыму Сотрудники ФСБ задержали шестерых террористов в Крыму

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ФСБ задержала шестерых представителей международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (признана в РФ террористической, деятельность запрещена), сообщили в ЦОС спецслужб. Операция по задержанию проходила совместно с сотрудниками Росгвардии. Как указали в ФСБ, террористов курировали агенты из Украины, передает ТАСС.

Федеральной службой безопасности РФ во взаимодействии с Росгвардией в Республике Крым пресечена деятельность ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», задержаны шесть участников террористической структуры, — сказано в сообщении.

Задержанные участники группировки распространяли в России террористическую идеологию. Они вербовали в свои ряды местных последователей ислама.

Ранее ФСБ опубликовала видео допроса сторонника националистов, который готовил теракт по заданию спецслужб Украины в одном из регионов Северного Кавказ. По месту жительства задержанного были изъяты готовые к применению средства террора, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ «Приготовление к совершению террористического акта группой лиц по предварительному сговору или организованной группой».