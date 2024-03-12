ФСБ раскрыла ОПГ по изготовлению и продаже оружия В Петербурге осудили членов банды за изготовление и продажу оружия

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Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга признал четырех человек виновными в незаконной продаже оружия и боеприпасов, а также в нелегальной покупке взрывчатых веществ и приговорил их к срокам от пяти до шести лет колонии, пишет объединенная пресс-служба судов Северной столицы. Лидером группировки стал Георгий Шеремет, обладающий широкими связями среди лиц, занимающихся незаконным оборотом оружия и с криминальным опытом.

Уточняется, что банда была создана не позднее декабря 2018 года и просуществовала до 2020 года, в ее состав, помимо Шеремета, вошли Евгений Плюшкис, Анатолий Мишин и Константин Кононов. Фигуранты искали клиентов, Шеремет проверял их на принадлежность к правоохранительным органам, после чего в интернете закупались необходимые части для производства оружия, которое члены банды производили сами.

Суд <...> огласил приговор в отношении Евгения Плюшкиса, Анатолия Мишина, Константина Кононова и Георгия Шеремета, признанных виновными в незаконном обороте оружия и боеприпасов, незаконном приобретении взрывчатых веществ, — говорится в заявлении.

Также злоумышленники вели ремонт и изготовление оружия на различных объектах как в Ленинградской области, так и в самом Петербурге. Раскрыть бандформирование удалось благодаря контрольной закупке — сотрудники ФСБ приобрели у членов группы револьвер «Викинг» за 120 тысяч рублей, после чего подозреваемых задержали.

В итоге Шеремета приговорили к шести годам колонии общего режима со штрафом в 300 тысяч рублей, Кононова — к пяти с половиной годам колонии общего режима со штрафом в 350 тысяч рублей. Они были взяты под стражу в зале суда. Мишину дали пять с половиной лет условно с испытательным сроком в три с половиной года со штрафом в 350 тысяч рублей. Плюшкису дали пять лет условно с испытательным сроком три года со штрафом в 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что полковнику запаса из Балашихи удалось обмануть ФСБ и похитить почти 60 млн рублей. Заявляется, что мужчина придумал схему, благодаря которой его команде удавалось создавать видимость работы над научно-исследовательскими заказами ведомства. Правоохранитель просил подчиненных готовить документы о «деятельности» компании, а также искать аналоги якобы разрабатываемых ими изделий.