ФСБ проверила бдительность сотрудников РЖД муляжами взрывчаток

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17 ноября сотрудники РЖД в Смоленской области обнаружили четыре муляжа взрывных устройств, пишет агентство Regnum. Выяснилось, что бутафорскую взрывчатку разместили сотрудники Федеральной службы безопасности в рамках тренировки регионального управления ведомства.

После полудня на станцию Смоленск поступило сообщение об обнаружении взрывного устройства на железнодорожном мосту через реку Остер на перегоне Рославль — Козловка. «Бомба» была примотана к балке моста скотчем, — рассказал источник агентства.

Еще один муляж нашли на перегоне Энгельгардовская — Починок, другой обнаружили под мостом на перегоне Семлево — Вязьма. Четвертое «взрывное устройство» находилось под мостом через реку Гжать на перегоне Гагарин — Колесники.

Ранее в Брянске рядом с железнодорожными путями на станции Московской железной дороги (МЖД) Брянск-Льговский нашли мину «Лепесток». Прибывшие на место специалисты установили, что в мине отсутствовала взрывчатка. На движение поездов происшествие не повлияло.

В начале октября сотрудники ФСБ совместно с представителями МВД, Росгвардии и Следственного комитета России предотвратили теракт на железной дороге в Кабардино-Балкарии. Оперативники задержали двух вооруженных террористов, устанавливавших взрывчатку под железнодорожное полотно.