ФСБ провела обыски в Минздраве Челябинска

Сотрудники ФСБ провели обыски в здании Минздрава Челябинской области. Об этом стало известно от источников URA.RU в силовых структурах только 28 сентября. Сами обыски проводили днём ранее.

В пресс-службе министерства факт обысков подтвердили . Ведомство готово оказать ФСБ содействие в расследовании, потому что заинтересовано в его объективном результате, добавили там.

По словам источника издания, причина проверки силовиков стала медицинская техника — по итогу обысков было возбуждено уголовное дело по факту завышения цен на указанные товары.

Изъяли очень много документов, всё связанное с тендерами на покупку техники. Расследование ведёт третий отдел следственного управления СКР по региону, — отметил инсайдер.

Кроме Минздрава ФСБ посетила и фирмы-поставщики техники, а также дом заместителя министра здравоохранения региона Алексей Кузнецова. Но задержан никто не был. A управлении службы безопасности по региону пока не прокомментировали произошедшее.

Федеральная служба безопасности России дала указание пермским врачам во что бы то ни стало спасти жизнь стрелку Тимуру Бекмансурову, который совершил вооружённое нападение на университет. Источник в силовых структурах ранее сообщил URA.RU, что в ведомстве считают, что студент заслуживает максимально сурового наказания за свои действия, приведшие к гибели шести человек.