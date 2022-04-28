ФСБ: во Владимирской области арестовали проукраинского националиста ФСБ России заявила о задержании проукраинского националиста, призывавшего к терроризму

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

ФСБ России заявила о задержании во Владимирской области сторонника проукраинской националистической идеологии. По данным спецслужбы, он причастен к призывам к терроризму, передаёт РИА Новости.

Согласно материалам дела, мужчина 1979 года в феврале опубликовал в одном из открытых Telegram-каналов призыв к уничтожению российских войсковых частей, а также госорганов и машин региональных политиков. Кроме того, задержанный предлагал изготавливать самодельные взрывные устройства.

По месту жительства указанного лица обнаружены государственные символы Украины, националистическая атрибутика, элементы военной экипировки, а также предметы, похожие на холодное и дробящее оружие, — говорится в сообщении.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». В настоящее время он находится под стражей.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ задержали в Белгороде двух россиян, которые готовили диверсию на объекте транспортной инфраструктуры. Они также отправляли на украинский портал «Миротворец» сведения о российских военных, которые участвуют в спецоперации на Украине.

В марте в Курганской области сотрудники ФСБ задержали 19-летнего студента техникума по подозрению в подготовке вооружённого нападения на учебное заведение. У него изъяли семь самодельных взрывных устройств и оружие.