ФСБ пришла с проверкой к автору фразы «ВСУ ждем в Кремле, будет весело»

Фото: ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ провели проверку в квартире жителя города Богданович Свердловской области Максима Глотова, который устроил акцию в поддержку украинской армии у центральной городской больницы и прокричал фразу «ВСУ ждем в Кремле, будет весело», сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным агентства, поводом для проверки также стала активность россиянина в проукраинских Telegram-каналах.

Поводом для визита силовиков стало активное участие Максима Глотова в проукраинских Telegram-пабликах, где он выражал оправдание террористической организации «Азов» (организация признана террористической, деятельность в России запрещена. — NEWS.ru) и призывал вступать в ее ряды, — сообщил источник агентства.

По данным агентства, 35-летний ранее привлекался к уголовной ответственности за мошенничество, а также за создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ. В пресс-службе управления ФСБ по Свердловской области подтвердили факт проверки, но от уточнения подробностей воздержались, отмечает агентство.

Факт проведения оперативно-разыскных мероприятий в Богдановиче подтверждаем, — заявили в ФСБ.

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