ФСБ пресекла поставку наркотиков в Сибирь по межрегиональному каналу

Фото: ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ пресекли работу межрегионального канала, по которому в Сибирь поставлялись синтетические наркотики. Задержаны наркокурьеры, возбуждены уголовные дела, передает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ по Томской области.

Сотрудниками территориальных органов безопасности в Томске задержаны четыре наркокурьера, организовавших канал поставки наркотиков посредством интернет-магазина. Фигуранты задержаны при получении из тайниковой закладки свыше двух килограммов синтетического наркотического средства, — цитирует агентство сообщение ведомства.

Там уточнили, что партия запрещенных веществ предназначалась для распространения в Новосибирской, Кемеровской и Томской областях. В общей сложности в этих регионах силовики задержали девятерых наркокурьеров и изъяли свыше семи килограммов синтетических наркотиков на сумму около 20 млн рублей.

Возбуждено три уголовных дела по статьям о приготовлении к незаконным производству, сбыту или пересылке наркотиков в особо крупном размере. Задержанные заключены под стражу.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ пресекли попытку ввоза в Россию крупной партии наркотиков из Латвии. На пропускном пункте Убылинка представители спецслужб нашли 57 кг мефедрона, спрятанные в бензобаках двух автомобилей. Контрабандистов задержали, возбуждено уголовное дело.