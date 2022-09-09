ФСБ пресекла попытку ввоза крупной партии наркотиков из Латвии

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Сотрудники погрануправления ФСБ пресекли попытку ввоза крупной партии наркотиков из Латвии, сообщает центр общественных связей ведомства. Отмечается, что на пропускном пункте Убылинка, который находится на границе между двумя странами, представители спецслужб нашли 57 кг мефедрона, спрятанные в бензобаках двух автомобилей. Контрабандистов задержали, возбуждено уголовное дело.

Сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Псковской области в пункте пропуска через государственную границу РФ Убылинка пресечена попытка ввоза с территории Латвии крупной партии наркотических средств. <...> Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 229.1 УК РФ, — сказано в сообщении.

Ранее в Перми задержали троих сотрудников полиции Стерлитамака, у которых был обнаружен мефедрон. Один из полицейских сообщил, что произошло недопонимание, поскольку он участвовал в операции по борьбе с наркоторговлей. Все трое имеют звание лейтенанта.

До этого сообщалось, что ФСБ ликвидировала в Свердловской области крупную нарколабораторию. Силовики обнаружили и изъяли реактивы, оборудование и свыше 11 килограммов мефедрона. Предполагается, что к работе лаборатории могут быть причастны двое жителей Екатеринбурга.