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Вечером 10 декабря на Крым опустился туман. По этой причине командиры пяти самолётов приняли решение совершить посадку на запасных аэродромах, расположенных в Сочи и Анапе. Об этом журналистам сообщили сотрудники пресс-службы авиаузла.

В настоящее время из-за тумана в аэропорту Симферополя задерживаются вылет и прибытие девяти воздушных судов. Авиакомпании обеспечивают пассажиров задержанных рейсов всеми положенными услугами, — приводит сообщение от представителей авиаузла «Интерфакс...