Сотрудники ФСБ задержали 36-летнего россиянина, сторонника запрещённой в РФ украинской организации «Правый сектор», собиравшегося устроить взрыв у администрации Мурманска. Его схватили в момент изъятия из тайника самодельного взрывного устройства большой мощности.
Пресечена деятельность сторонника экстремистской организации «Правый сектор», готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства, — сообщили ТАСС в ФСБ России.
Решением Верховного суда РФ от 17 ноября 2014 года украинская организация «Правый сектор» признана экстремистской, её деятельность на территории России запрещена.
Как писал NEWS.ru, управление Народной милиции непризнанной ДНР сообщило, что команда бывшего президента Украины Петра Порошенко выделила $100 тысяч для запрещённой в России экстремистской организации «Правый сектор». По данным ведомства, эти деньги будут использоваться для набора добровольцев. Киевское подразделение объединения активизировало работу по агитации. Ответственным по этим мероприятиям стал руководитель 11-й резервной сотни Тарас Лелюх: он получил деньги от сторонников экс-главы государства. Новый состав будет учиться на тренировочных базах, а затем будет участвовать в боевых действиях в Донбассе.