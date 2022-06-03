ФСБ пресекла деятельность религиозных экстремистов Сотрудники ФСБ пресекли деятельность религиозно-экстремистской ячейки под Владимиром

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Во Владимирской области ФСБ пресекла деятельность религиозно-экстремистской организации, призывавшей к терроризму в интернете, сообщает ТАСС. В пресс-службе регионального управления ведомства отметили, что организация состояла из выходцев из Центральной Азии.

УФСБ России по Владимирской области пресечена противоправная деятельность религиозно-экстремистской ячейки, организованной тремя выходцами из одной из республик Центрально-Азиатского региона с целью осуществления публичных призывов к террористической деятельности с использованием сети Интернет, — говорится в сообщении.

Экстремиcты были сторонниками «Исламского государства» (ИГ, организация признана в РФ террориcтической, деятельность запрещена). Лидер ячейки размещал в одной из групп месcенджера Telegram материалы, пропагандирующие идеологию террориcтов.

Ранее силовики пресекли теракт на железной дороге в Крыму. Его подготовкой занимался сторонник ИГ. По данным ФСБ, он действовал по указанию главарей крымско-татарского исламского добровольческого батальона «Крым», который принимает участие в боевых действиях на Украине на стороне киевского режима.