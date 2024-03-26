ФСБ предотвратила теракт в пункте приема гумпомощи в Самарской области

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ФСБ предотвратила теракт в пункте приема гуманитарной помощи волонтерской организации в Самарской области, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. Готовивший атаку член РДК (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) погиб при задержании из-за самоподрыва взрывного устройства. Силовики и гражданское население не пострадали.

Предотвращен террористический акт, планировавшийся гражданином РФ 1994 года рождения, пособником террористической организации «Русский добровольческий корпус», действующей под патронажем украинских спецслужб, — говорится в сообщении.

В пятницу, 22 марта, в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Люди в камуфляже начали стрелять по посетителям уже на входе, позже они открыли огонь по зрителям, после чего устроили пожар. По последним данным, число погибших возросло до 139 человек.

После трагедии лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил вынести вопрос возвращения смертной казни на референдум. По его словам, большая часть населения поддерживает решение о снятии моратория, однако у запрета есть «влиятельные сторонники».

До этого замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский заявил, что испытывает двойственные чувства по вопросу возвращения смертной казни в России на фоне трагических событий в «Крокус Сити Холле». По его словам, с одной стороны, террористов и так ждет тяжелая и мучительная смерть, но пожизненный приговор заставит россиян почувствовать себя «терпилами», а с другой стороны, россияне ждут акта возмездия за этот поступок.