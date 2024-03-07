ФСБ предотвратила теракт в московской синагоге

Фото: fsb.ru

Сотрудники Федеральной службы безопасности России предотвратили нападение террористов с огнестрельным оружием на синагогу в Москве, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Злоумышленников задержали в Калужской области.

Преступники попали в поле зрения силовиков «как лица, осуществлявшие сбор соответствующих сведений». Мужчины были сторонниками международной террористической организации ИГИЛ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в Афганистане — «Вилаят Хорасан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

ФСБ РФ на территории Калужской области пресечена деятельность ячейки запрещенной в России международной террористической организации ИГИЛ в Афганистане — «Вилаят Хорасан», члены которой планировали совершение террористического акта в отношении одного из еврейских культовых учреждений Москвы, — говорится в сообщении.

Ранее российские спецслужбы сообщили о предотвращении теракта в Карелии. Его планировали осуществить украинские спецслужбы, которые завербовали для этого гражданина Белоруссии. Мужчина собирался подорвать одно из административных зданий в городе Олонце.