ФСБ предотвратила теракт в Черкесске ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Черкесске, готовившегося сторонником «Правого сектора»

Фото: Национальный антитеррористический комитет

ФСБ России

Федеральная служба безопасности задержала в Карачаево-Черкесии сторонника организации украинских националистов «Правый сектор» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), который планировал устроить теракты против силовиков, сообщается на сайте ФСБ. По месту проживания задержанного нашли тайник с двумя самодельными взрывными устройствами и компоненты для их изготовления, схемы подходов к зданиям прокуратуры и военкомата, а также переписку с участниками «Правого сектора».

В Черкесске <...> выявлен и задержан местный житель, гражданин Российской Федерации 1992 года рождения , <...> вынашивавший намерения по совершению террористических акций в отношении сотрудников республиканских правоохранительных органов и военнослужащих под патронажем организации «Правый сектор», — говорится в сообщении.

Сообщается, что после проведения терактов задержанный планировал направиться на территорию Украины. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту), ч. 2 ст. 282.2 (участие в экстремистской организации) УК РФ.

Ранее в Красноярском крае было возбуждено уголовное дело в отношении сторонника украинских националистов, которого подозревают в призывах к совершению теракта в Норильске в период празднования Дня Победы. В ходе обысков у мужчины обнаружили нацистскую атрибутику, ему грозит до семи лет лишения свободы.