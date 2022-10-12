ФСБ предотвратила теракт в Брянске

Фото: ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на транспортно-логистическом терминале в Брянске, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства. Силовики задержали гражданина Украины, который приехал из Киева через Эстонию. У него изъяли самодельное взрывное устройство, собранное под контролем сотрудника украинских спецслужб на съемной квартире, передает РИА Новости.

Пресечена подготовка украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта на одном из транспортно-логистических терминалов в Брянске. В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин Украины 1967 года рождения, — говорится в сообщении ФСБ.

По данным ФСБ, задержанный также провел разведку на складе транспортно-логистической компании с целью его закладки и последующего взрыва. Изъятое у диверсанта взрывное устройство изготовлено на базе боевой части противотанковой управляемой ракеты, его мощность составляет около трех килограммов в тротиловом эквиваленте. Кроме того, у исполнителя теракта были изъяты средства связи для контакта с сотрудниками СБУ.

11 октября сотрудники ФСБ задержали в Нижнем Тагиле дворника, который собирался взорвать военкомат. У него нашли и изъяли вещества, предназначенные для изготовления бомбы. На мужчину завели дело по статьям о теракте и незаконном изготовлении взрывчатых веществ.