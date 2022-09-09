ФСБ предотвратила поджог военного объекта в Ленобласти

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Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на военном объекте в Ленобласти, сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной службы безопасности. По данным спецслужб, по подозрению в подготовке поджога административного здания, которое принадлежит Минобороны РФ, задержаны три жителя Выборга, сообщает «Интерфакс».

В данный момент спецслужбы устанавливают соучастников готовившегося теракта. Возбуждено уголовное дело.

24 августа в Орле мужчина поджег здание администрации Орловской области, сообщил губернатор региона Андрей Клычков. По его словам, злоумышленник бросил в сторону центрального входа две бутылки с зажигательной смесью и скрылся. Возгорание оперативно потушили, пострадал один из пожарных, ему оказали медицинскую помощь.

До этого в Ростове-на-Дону сожгли авто полицейского с символом Z. Полиция задержала двух местных жителей, которые, по данным правоохранителей, совершили поджог по заказу «неонацистов с Украины». В ГУМВД по региону также сообщили, что подозреваемые получили за совершенное правонарушение 15 тысяч рублей криптовалютой.