ФСБ предотвратила диверсию в Керчи

Фото: ЦОС ФСБ РФ

В Керчи задержан гражданин России и Украины, который готовил взрыв на объекте энергосистемы, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ. По данным следствия, в его доме была обнаружена самодельная бомба, а также средства связи, содержавшие переписку с представителем украинских спецслужб.

Предотвращена подготовка диверсии на объекте энергосистемы полуострова. В результате проведенных мероприятий задержан причастный к подготовке данного преступления гражданин России и Украины 1971 года рождения, — говорится в сообщении.

Подозреваемому предъявлены обвинения в приготовлении к диверсии и незаконном хранении взрывчатки. Мужчине грозит до 20 лет тюремного заключения или пожизненное лишение свободы.

Ранее депутаты Госдумы поддержали поправки о пожизненном лишении свободы за госизмену. В настоящее время наказание составляет 20 лет заключения со штрафом до 500 тысяч рублей.

После принятия соответствующего закона наказание в виде пожизненного срока может грозить тем, кто обвиняется в шпионаже, выдаче иностранцам сведений, составляющих государственную тайну, переходе на сторону противника, а также в оказании финансовой или иной поддержки недружественному государству.