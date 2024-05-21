ФСБ предостерегла трех граждан Украины от сотрудничества с разведкой Киева

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Сотрудники управления ФСБ по Западному военному округу пресекли попытки сотрудничества граждан Украины с органами украинской разведки на территории Луганской Народной Республики, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. По данным спецслужбы, подозреваемые собирали сведения о дислокации российских войск. Им вынесено предостережение.

УФСБ России по Западному военному округу на территории Луганской Народной Республики пресечены попытки сотрудничества граждан Украины с органами украинской разведки, — говорится в сообщении.

В УФСБ пояснили, что трое граждан Украины собирали сведения о местонахождении российских подразделений, а также иных мероприятий войсковой активности частей и соединений 20-й общевойсковой армии. Органы военной контрразведки объявили им официальные предостережения о недопустимости действий, которые можно квалифицировать как шпионаж в пользу Киева (ст. 276 УК РФ).

Ранее сообщалось, что Второй Восточный окружной военный суд назначил 25 лет лишения свободы жителю Новосибирска Илье Бабурину, который готовил поджог военкоматов. Мужчина планировал диверсии по заданию национального батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).