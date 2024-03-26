ФСБ показала видео обысков во дворцах группы коррупционеров из Ставрополья ФСБ сообщила о раскрытии группы коррупционеров в Ставропольском крае

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ФСБ сообщила о разоблачении преступной организации, включавшей высокопоставленных чиновников Минэкономразвития и предпринимателей из Ставропольского края, сообщило РИА Новости. Агентство распространило видео с обысками во «дворцах» у коррупционеров дорогими автомобилями и большим количеством денег.

По данным информационного агентства, они незаконно прекратили действие лицензии на добычу минеральной воды предприятия, с целью его будущего рейдерского захвата. Также участники преступной группы совершали крупные кражи природного газа. ФСБ провела обыски в столичном регионе и на территории Ставропольского края, в ходе которых изъято оружие, значительные суммы наличных денег и автомобили премиум-класса.

Ранее в Санкт-Петербурге завершился суд над гендиректором ООО «Меандр» Еленой Завадской и бенефициаром организации Евгением Ярмошем. Их обвиняли в хищении аванса в 191 млн рублей, выделенного на реконструкцию консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова.

Завадская получила семь лет колонии, а Ярмош — девять лет лишения свободы. Как сообщили в Следственном комитете РФ, в составе преступной группы они заключили госконтракт на работы, которые не собирались выполнять.