ФСБ показала кадры задержание диверсанта в Кузбассе

УФСБ России по Кемеровской области опубликовало видео задержания диверсанта, планировавшего поджечь релейные шкафы на Транссибирской железной дороге. На кадрах видно, как оперативники вскрывают входную дверь в квартиру, где находился подозреваемый, выводят его в наручниках и сажают в микроавтобус.

Ранее сообщалось, что задержанному 28 лет. Он планировал поджечь свыше 10 релейных шкафов. По данным правоохранителей, действовал он по указанию украинских кураторов. За диверсию ем обещали денежное вознаграждение. Возбуждено уголовное дело.

11 апреля Федеральная служба безопасности пресекла деятельность террористической ячейки, состоявшей из шести граждан одного из государств Центральной Азии. Члены преступного сообщества хотели совершить террористический акт в отношении объекта Вооруженных сил Российской Федерации в Донецке. По месту проживания подозреваемых обнаружены два готовых к применению самодельных взрывных устройства, а также ручные гранаты.

За призывы к терактам в чатах до этого задержали программиста из Мордовии. Также он призывал к финансированию ВСУ, убийствам должностных лиц и поджогам военных объектов. Кроме того, гражданин РФ создавал позитивный образ участников запрещенного в стране украинского военизированного формирования. Мужчину остановили на автомобильном пункте пропуска при выезде из России.