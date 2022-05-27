ФСБ перекрыла в Крыму канал поставки оружия с Украины

Фото fsb.ru

Сотрудники крымского управления ФСБ выявили и перекрыли канал поставки оружия и боеприпасов в республику с территории Украины. Задержаны пять человек, возбуждены уголовные дела, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления.

При сбыте автомата АКС-74У и более 300 патронов задержаны с поличным продавец, два посредника и два покупателя — жители города Евпатории, — цитирует агентство сообщение ведомства.

Участники сделки стали фигурантами уголовных дел по статьям о незаконном приобретении, передаче, сбыту, хранению, перевозке или ношению оружия, его основных частей и боеприпасов. В настоящее время с ними проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств преступления.

Ранее сообщалось, что силовики изъяли у жителя Севастополя обрез, сотни патронов к огнестрельному оружию различного калибра, а также порох и тротил. Всё это мужчина хранил на даче. На него было заведено уголовное дело.