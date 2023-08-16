ФСБ опубликовала видео задержания жителя Ангарска, работавшего на Украину

Фото: ФСБ РФ

Управление ФСБ по Иркутской области опубликовало видеозапись задержания в Ангарске 23-летнего мужчины, подозреваемого в работе на украинские спецслужбы, сообщает «КП — Иркутск». По информации российских силовиков, он передавал в Главное управление разведки Украины сведения о предприятии, на котором работал.

Установлено, что сотрудник одного из производственных предприятий Иркутской области осуществил сбор сведений и подготовил фотоматериалы, характеризующие состояние промышленного объекта и выпускаемой продукции для дальнейшей передачи представителю Главного управления разведки министерства обороны Украины, — уточнили в ФСБ.

Помимо этого, мужчина выполнял задания спецслужбы, в частности, распространял листовки, которые дискредитируют использование Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов России и россиян. Все это он выполнял на конфиденциальной основе.

Заведено уголовное дело по статье «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией».

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов Иркутской области задержали местного жителя, подозреваемого в работе на украинские спецслужбы. По версии следствия, мужчина передавал ГУР Украины фотографии и информацию о работе одного из промышленных объектов.