ФСБ ограничилась предупреждением россиянину, составлявшему письма СБУ и США Mash: житель Набережных Челнов хотел отправить СБУ письма о военных объектах РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Набережных Челнов писал бумажные письма с информацией о военных объектах начальнику Службы безопасности Украины и посольству США, сообщает Telegram-канал Mash Iptash. Диверсантом заинтересовались в УФСБ, однако на первый раз ему объявили предостережение за попытку шпионажа. Уточняется, что он не успел отправить написанные письма.

По информации канала, в доме россиянина провели обыск, в ходе которого нашли множество конвертов. Кроме американского посольства, мужчина искал адрес британского дипведомства, однако отправить письма туда также не успел. В противном случае в отношении россиянина завели бы уголовное дело по статье о государственной измене. Ему могло грозить от 12 до 20 лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что российские спецслужбы задержали в Запорожской области гражданина Украины, подозреваемого в шпионаже в пользу Киева. Мужчина собирал и передавал сотруднику Службы безопасности Украины сведения о подразделениях ВС РФ. Также он собирал сведения о промышленных объектах и энергетической инфраструктуре региона.