ФСБ обнаружила более 100 икон, которые ВСУ планировали вывезти из ЛНР

Фото: НАК

Сотрудники ФСБ России обнаружили более 100 икон в одном из офисов украинской компании по доставке и транспортировке грузов, расположенном в ЛНР, сообщает ТАСС. По данным агентства, украинские военные планировали их вывезти из республики весной 2022 года. Предполагается, что после вывоза их могли передать частным лицам.

Представители правоохранительных органов Луганской Народной Республики уточнили, что обнаруженные сотрудниками ФСБ иконы относятся к числу дорогостоящих. Их стоимость оценивается примерно в 1 млн рублей.

Как сообщалось ранее, сотрудники ФСБ предотвратили попытку проникновения украинских диверсантов на территорию Брянской области. По словам губернатора региона Александра Богомаза, они попытались пересечь границу в районе Климовского района. В настоящее время на территории Брянской области проводится ряд мероприятий, направленных на обеспечение безопасности граждан.

21 августа Федеральная служба безопасности России также задержала украинскую шпионку в Ростовской области. При задержании у женщины изъяли средства связи, с помощью которых она поддерживала контакт с представителями украинских спецслужб.