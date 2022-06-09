ФСБ нейтрализовала 13 экстремистов в Ростове-на-Дону

ФСБ нейтрализовала 13 экстремистов в Ростове-на-Дону. Они принадлежали к ячейке «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, запрещенная на территории РФ), пятеро из них занимались вербовкой, передает телеканал Звезда.

ФСБ считает, что из 13 задержанных пятеро помимо вербовки проводили работу по распространению на территории России идеологии запрещенной ячейки. По словам одного из фигурантов, ранее он привлекался к ответственности за принадлежность к ячейке и деятельность в ней. Тогда мужчина был осужден на восемь лет.

Ранее ФСБ пресекла деятельность религиозно-экстремистской ячейки под Владимиром. Трое выходцев из одной из республик Центрально-Азиатского региона организовали сообщества в интернете, в которых призывали к терроризму.