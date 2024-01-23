ФСБ накрыла нелегальный цех по переплавке золота в Красноярском крае

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники ФСБ России обнаружили нелегальный аффинажный завод на территории Назаровского района Красноярского края, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на региональное управление службы. По версии следствия, работники подпольного предприятия очищали золото, после чего переплавляли его в слитки. Общая стоимость найденного золота оценивается в 2,7 млн рублей.

Предполагается, что подпольный аффинажный цех был создан в 2022–2023 годах жителями города Назарово. В цеху было обнаружено специализированное оборудование, а также готовые слитки золота. Против задержанных мужчин было возбуждено уголовное дело по статье 191 УК РФ «Незаконный оборот драгоценных металлов». Согласно действующему законодательству, по данной статье мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы и штраф в размере до 500 тысяч рублей.

Как сообщалось ранее, полицейские пресекли деятельность подпольного казино в центре Нижнего Новгорода. Нелегальное заведение находилось в одном из домов, расположенных на набережной Гребного канала. Отмечается, что в момент рейда в помещении находились четыре сотрудника казино и девять игроков. Правоохранители изъяли игорные карты и фишки, мобильную технику и стол для игры в покер в качестве вещественных доказательств.