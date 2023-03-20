ФСБ накрыла крупную банду фальшивомонетчиков на юге России ФСБ задержала фальшивомонетчиков, производивших поддельные банкноты в промышленных масштабах

Фото: shutterstock

Сотрудники ФСБ задержали изготовителей поддельных банкнот, печатавших деньги в промышленных масштабах, передает Telegram-канал «112». В составе группировки действовали более 20 человек. Преступная деятельность велась в Ростовской области, Ингушетии и Дагестане.

По информации канала, массовые аресты участников банды начались с задержания 65-летней Хадижат Эльмурзаевой на Ставрополье, полицейские изъяли у нее бутафорские пятитысячные купюры на сумму 6,5 млн рублей.

После этого был организован ряд оперативных мероприятий, в ходе которых оперативникам удалось задержать ещё восьмерых членов преступной группы. У них также была изъята крупная сумма поддельных денег.

Злоумышленники занимались изготовлением американских долларов. Оперативники обнаружили печатный станок с клише под 100-долларовые купюры, а также типографские листы с изображением Бенджамина Франклина и аппаратуру для нанесения всех степеней защиты.

Следственные органы возбудили уголовное дело, выясняется происхождение оборудования для изготовления высококачественных подделок.

17 марта на северо-востоке Москвы из окна жилого дома была выброшена крупная сумма денег в долларах и евро. Владелец банкнот пошел на такой шаг в связи с прибытием сотрудников ФСБ для проведения обысков. Все выброшенные вещдоки силовики собрали.