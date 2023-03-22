Задержание банды фальшивомонетчиков попало на видео ФСБ раскрыла группы фальшивомонетчиков, работающих в Дагестане

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

ФСБ совместно с ГУ МВД России по СКФО задержала 11 человек из банды фальшивомонетчиков, работающих в Дагестане. По данным МВД, они печатали поддельные купюры номиналом в пять тысяч рублей и успели изготовить миллиард рублей.

Сотрудниками первой оперативно-разыскной части ГУ МВД России по СКФО совместно с сотрудниками ФСБ России ликвидировано крупное производство поддельных денег. В нескольких регионах России задержаны одиннадцать человек, которые подозреваются в изготовлении и сбыте фальшивых денежных купюр, — говорится в сообщении.

Фальшивые купюры злоумышленники распространяли в Ростовской области, Ставропольском крае, в Ингушетии, Чечне и Дагестане. Одна из предполагаемых участниц криминальной схемы была задержана в Пятигорске. В сумке она перевозила более 6,3 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемых арестовали на два месяца.

Ранее сотрудники ФСБ задержали изготовителей поддельных банкнот, печатавших деньги в промышленных масштабах. Преступная деятельность велась в Ростовской области, Ингушетии и Дагестане.