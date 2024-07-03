ФСБ нагрянула в управление экономической полиции Петербурга

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Оперативники ФСБ пришли с обысками в петербургское управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД (УЭБиПК), сообщает 78.ru. Речь идет о втором отделе на улице Чайковского.

Отмечается, что управление занимается делами о хищении средств из бюджета. По завершению обысков никто не был задержан, передает издание. При этом источник допустил, что оперативные мероприятиями могли быть фиктивными.

В июне в Санкт-Петербурге правоохранители провели обыски в центре тестирования иностранных граждан на Лиговском проспекте, 45. Это связано с тем, что полиция продолжает мероприятия по делу о фиктивной постановке мигрантов на учет.

В центре изъяли документы и записи с камер видеонаблюдения. По версии следствия, сотрудники организации экзаменовали иностранцев за деньги. Чтобы получить разрешение на работу, иностранцам нужны минимальные знания русского языка — пять баллов можно было добиться за 15 тысяч рублей. Уточняется, что злоумышленники получали на этой схеме около 7,5 млн рублей ежемесячно.

До этого в СК рассказали, что в Санкт-Петербурге провели обыски по местам проживания мигрантов, задержаны не менее 60 человек. Следователи вместе с сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД при силовой поддержке Росгвардии провели более 10 обысков.