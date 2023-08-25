ФСБ ликвидировала ячейку террористов в Крыму

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) на территории Крыма, сообщила пресс-служба ведомства. Как уточняется, члены группировки распространяли среди жителей региона террористическую идеологию и вербовали мусульман в свои ряды.

Функционеры терструктуры осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение действующей власти насильственным путем. С применением мер конспирации в ходе собраний они распространяли среди жителей полуострова террористическую идеологию, осуществляли вербовку в свои ряды крымских мусульман, — сказано в сообщении.

В ходе обысков по месту жительства членов формирования силовики изъяли запрещенные в стране пропагандистские материалы, средства связи и носители данных. Кроме того, у террористов нашли крупную сумму денег в долларах США. На видеозаписи, которую сняли сотрудники ФСБ, можно увидеть пять пачек стодолларовых банкнот.

Ранее сообщалось, что силовики задержали сторонника «Исламского государства» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), который готовил теракт в Минеральных Водах. У мужчины были обнаружен компоненты и поражающие элементы, приобретенные им для изготовления взрывного устройства, а также средства конспиративной связи.