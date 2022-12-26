ФСБ ликвидировала украинских диверсантов на границе с Брянской областью

Фото: Пресс-служба ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ ликвидировали четырех украинских диверсантов при попытке вторжения на территорию Брянской области с Украины. По данным спецслужб, представители вражеской группировки были вооружены пистолетами-пулеметами SIG Sauer немецкого производства, передает РИА Новости.

В результате боестолкновения 25 декабря 2022 года уничтожены четыре диверсанта, предпринявшие попытку проникновения на территорию Брянской области с Украины, — сказано в сообщении.

Помимо этого, у украинских диверсантов имелись при себе средства связи и навигации. В ФСБ уточнили, что у представителей вражеской группировки также были на руках четыре самодельных взрывчатки общей мощностью около 40 килограммов в тротиловом эквиваленте.

Ранее стало известно, что ФСБ совместно со Следственным комитетом на Урале и Северном Кавказе пресекли деятельность сообщества сторонников запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). По информации силовиков, они занимались переправкой боевиков в Сирию и на Украину.