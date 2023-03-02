ФСБ подтвердила боестолкновение с ВСУ под Брянском ФСБ: силовики ведут бои с украинскими диверсантами в Брянской области

Фото: МО Украины

Силовые структуры РФ ведут бои с украинскими военными, которые проникли в Брянскую область, говорится в официальном комментарии ФСБ России. Столкновение происходит в приграничном Климовском районе, передает РИА Новости.

В приграничном Климовском районе Брянской области ФСБ России и приданными силами Министерства обороны Российской Федерации проводятся мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) примерно из 40 человек взяла заложников в селе Сушаны Брянской области. Позднее силовые структуры региона подтвердили, что ведется боестолкновение с украинскими диверсантами.

По данным СМИ, среди заложников могут быть дети и местный фельдшер, их могут удерживать в здании местного ДК.

При этом глава Новоропской сельской администрации, куда входит поселение, не подтвердил информацию о взятии заложников. Он уточнил, что на месте работают пограничники и военные, в 18 км от Сушан наблюдаются проблемы со связью.