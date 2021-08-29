ФСБ арестовала жителя Крыма, распространяющего экстремистские материалы
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
09:57, 30 августа 2021
Фото: ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости
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Сотрудники ФСБ арестовали жителя Крыма, распространяющего в Интернете материалы экстремистской направленности. Подробнее об этом пишет ТАСС.
Установлено, что 38-летний гражданин с помощью сети Интернет разместил в одной из социальных сетей материалы, которые, согласно результатам комплексного психолого-лингвистического исследования, содержат лингвистические и психологические признаки побуждения (в том числе в форме призыва) к осуществлению насильственных действий (уничтожению) в отношении представителей одной из национальностей, — говорится в официальном сообщении.
В отношении экстремиста было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием СМИ либо электронных или информационно-коммуникационных сетей».
Ранее ФСБ опубликовала видео с места задержания преступников, работающих в агентстве ритуальных услуг.