ФСБ арестовала жителя Крыма, распространяющего экстремистские материалы

Фото: ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Скульптура «Большая глина» Урса Фишера, недавно установленная в Москве, — объект мирового уровня. Об этом заявил столичный градоначальник Сергей Собянин, сравнив её с другим известным монументом, сообщает РИА Новости.

Выступая на форуме «Российская креативная неделя», мэр столицы сравнил скульптуру с памятником Петру I Зураба Церетели. Сравнение было не в пользу последнего. Что из них креативнее? Я думаю, что глина....