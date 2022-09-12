Cуд арестовал в Крыму агента СБУ, готовившего покушение на чиновников Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца агента СБУ, готовившего покушение на чиновников

Фото: Национальный антитеррористический комитет

Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца агента Службы безопасности Украины, готовившего покушение на местных чиновников, сообщает ФСБ РФ. При обыске у сотрудника СБУ были найдены огнестрельное оружие, граната и средства связи.

На территории Крыма был задержан один агент украинских спецслужб. Сторонник украинских националистов. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, — говорится в сообщении.

Ранее ФСБ предотвратила серию терактов в отношении членов военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области и правительства Крыма. Отмечается, что в подготовке терактов участвовали представители СБУ. В ведомстве уточнили, что получены сведения о проводившейся иностранной спецслужбой операции, установлены и задержаны исполнители и их пособники, изъяты средства совершения преступлений, а также определены каналы агентурной связи и способы их финансирования.

Накануне в силовых структурах РФ заявили, что сотрудники правоохранительных органов предотвратили серию терактов в Херсонской области, которую готовили члены «Правого сектора» (организация признана экстремистской и террористической, деятельность на территории РФ запрещена) под руководством СБУ. Украинские военные намеревались подорвать в регионе железнодорожные пути и ЛЭП.