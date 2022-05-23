ФСБ арестовала главу района Челябинской области

Байдавлет Тайбергенов / Фото УФСБ по Челябинской области

Главу Агаповского района Челябинской области Байдавлета Тайбергенова задержали сотрудники ФСБ. Его подозревают в получении взятки, сообщает URA.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Чиновника задержали сотрудники отдела ФСБ по Магнитогорску. Подробности не сообщаются.

Тайбергенов в прошлом возглавлял полицию Магнитогорска, в мае 2015 года он покинул эту должность. В ноябре 2015 года его избрали главой Агаповского района региона.

Ранее суд приговорил экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко к 16 годам колонии строгого режима по второму делу о взятках в сумме в 1,4 млрд рублей. Также суд обязал его выплатить штраф в размере 500 млн рублей. Гособвинение просило для него наказание в виде 17 лет заключения под стражу.

Генпрокуратура также сообщила, что в период с января по март 2022 года в стране были зарегистрированы 12 тыс. преступлений коррупционной направленности. Это на 0,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сведения приводятся в сборнике ведомства «О состоянии преступности в России за январь — март 2022 года».