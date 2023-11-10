Фрейдистские войны в Екатеринбурге: чиновники против снежных членов В Екатеринбурге местные жители массово лепят необычных снеговиков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пока в европейской части России в большинстве своем снег еще не выпал, за Уралом зима уже не просто вступила в свои права, но и сподвигла людей на народные забавы — лепку снеговиков. Снеговики в этот раз, правда, особенные.

Речь про Екатеринбург, где несоразмерное внимание к студенческой шалости — вылепленному из снега фаллосу — привело к тихому полушуточному противостоянию с местными властями и коммунальщиками. Полушуточное — потому что кроме чиновников никто серьёзно всё это не воспринимает.

Впрочем, надо отдать должное, истерика местных слуг народа подсветила благодатную тему, право слово, даже не знаю, с чего начать.

Ну, во-первых, начну с того, наверное, что мне обидно. Ведь, будучи еще гимназистами, мы всем дружным классом как-то слепили напротив нашей альма-матер исполинский снежный уд. И нас даже толком не отругали — школьники же, куда уж там до пристального внимания городского «большого брата» и толп последователей.

А в Екатеринбурге-то последователи оказались. После того как с несоразмерным вниманием был разрушен первый снежный истукан — с фотоотчетом, — их стало лишь больше. Уже на следующий день народ залихватски взялся за лепку. Лепили везде — дворы, скверы, прямо на машинах. Местные чиновники грозят кулаками, кричат об оскорблении, требуют немедленно сносить все...

Ей-богу, в столице Урала происходит натуральная реконструкция 988 года. Тогда тоже валили фаллических истуканов, а их почитатели возводили новых, мол, не сломить вам нашу веру. Тут, правда, к счастью, без трагедий и членовредительства.

Ну и, конечно, куда же без старины Фрейда? Поверхностно тут всё взывает к аналогиям с его учениями — классическая война с фаллосами, даже не фаллическими символами. Дальше уж аналогию развивайте сами, а то региональные чиновники нынче обидчивые, могут и обидеться на обвинения в борьбе с мужским началом.

Если серьёзно, то никакого криминала, никакого экстремизма и никакого оскорбительного подтекста во всей этой ситуации нет. Плох тот гражданин, кто иногда не противопоставляет себя власти. Это нужно, это важно, это путь к диалогу, а значит — к решению проблем.

Тут же люди просто забавляются — лепят то, что раздражает местные власти. Может быть, и просто так, возвращаясь к Фрейду, как в том анекдоте: «Иногда банан — это просто банан». А может быть, у жителей города стало сильно меньше путей коммуникации с администрацией города.

В любом случае от городских властей тут ждешь одного — закройте на это глаза, не перекручивайте гайки, людям и так нелегко в наши, без доли иронии, непростые времена. Дайте им хотя бы так выпускать пар — пусть лепят снежные члены. Зима близко, в конце концов.

Читайте также:

Свалили и вскрылись: что общего у Слепакова, Панина и Смольянинова

Аллу Пугачеву можно сравнить с валаамовой ослицей. И вот почему

Чубайс решил сформировать новое правительство России. Он это серьезно?