Фотомодель из Петербурга отделалась условным сроком за убийство мужа Суд в Петербурге назначил модели Судаковой условное наказание за убийство мужа

Фото: Социальные сети

Лилия Судакова

Дзержинский суд Санкт-Петербурга назначил фотомодели Лилии Судаковой наказание в виде четырех лет лишения свободы условно за убийство мужа, сообщили в объединенной пресс-службе судов города. Также ей придется выплатить более миллиона рублей в качестве компенсации расходов на погребение и моральный вред.

Суд переквалифицировал действия Судаковой <...> и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года условно с испытательным сроком четыре года, — говорится в сообщении.

Изначально девушка обвинялась в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку). Однако позже статья была переквалифицирована на часть 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Обвинение запросило для обвиняемой 12 лет лишения свободы. Сама она вину в убийстве не признала, подтвердив только нанесение удара. Ее адвокат настаивал на версии о самообороне.

Инцидент произошел 28 ноября 2020 года. По версии следствия, женщина схватилась за нож во время ссоры, которая разгорелась на фоне неприязненных отношений. Мужчина был госпитализирован, он умер в больнице через два с половиной часа.