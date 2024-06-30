Фотографировавшего цветочек натуралиста пришлось спасать в Приморье Альпинисты МЧС спасли натуралиста на острове Попова в Приморье

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Альпинисты спасли мужчину, который спустился со скалы, чтобы сфотографировать цветы, сообщили в МЧС Приморского края. Натуралист попал в опасную ситуацию на острове Попова. Здесь он вместе с шестью девушками гулял по экотропе.

Мужчина спустился со скалы, чтобы сфотографировать цветы. Подняться наверх он уже не смог: камни стали сыпаться под ногами, — говорится в сообщении ведомства.

Женщины вызвали на место происшествия сотрудников МЧС. Спасители подняли 42-летнего фотографа с помощью альпинистского снаряжения.

Ранее три человека утонули в Балтийском море под Калининградом. В пресс-службе регионального МЧС уточнили, что все инциденты произошли в один день. Тело одного утопленника пока не нашли. Спасатели обнаружили только матрас, на котором он уплыл.

В Амурской области сотрудники МЧС смогли найти мужчину, который сплавлялся по горной реке Селемдже и пропал. Состояние каякера оценивалось как удовлетворительное. Медицинская помощь мужчине не понадобилась. В сплаве участвовали семеро туристов. Группа не была зарегистрирована. Когда мужчина пропал из виду, плывя на байдарке, сопровождающие решили найти его сами, но не смогли этого сделать и вызвали спасателей.